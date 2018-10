Bild: imago/Matthias Koch

Positionspapier des Präsidiums - Union Berlin fordert "Kurswechsel für deutschen Profifußball"

03.10.18 | 20:10 Uhr

Das Papier hat es in sich: die dritte Liga unter dem Dach der DFL, erste und zweite Liga auf 20 Vereine aufstocken, direkter Aufstieg aller Meister. Union Berlin schaltet sich in die DFL-Strukturdebatte ein - und hat auch zu Montagsspielen eine klare Meinung.

Das Präsidium von Union Berlin hat in einem Positionspapier, das am Mittwochnachmittag veröffentlicht wurde, umfangreiche Reformvorschläge vorgebracht. Unter anderem soll demnach die dritte Liga auch unter dem Dach der DFL organisiert werden. Erste und zweite Liga sollen auf 20 Vereine aufgestockt werden. Und der direkte Aufstieg aller Meister gewährleistet werden - anders als es derzeit etwa in der Regionalliga geregelt ist, wo die Meisterschaft den Aufstieg nicht sichert. Darüber hinaus wird für Aufstieg-Playoffs mit mehreren Klubs plädiert. Das Papier von Union ist die Reaktion auf einen Vorschlag für eine Strukturreform durch die Deutsche Fußball Liga. Dieser wurde demnach allen Profivereinen vorgestellt wurde - am 13. Dezember soll bei einer DFL-Mitgliederversammlung über ihn abgestimmt werden. Die Diskussion über Veränderungen im deutschen Fußball solle sich nicht auf personelle und strukturelle Aspekte beschränken, sondern sich auch damit auseinandersetzen, in welche Richtung man künftig gehen wolle, wird der Präsident der Köpenicker, Dirk Zingler, zitiert.

"Krisenhafte Symptome" im Profifußball

Weiter heißt es in dem Schreiben: "Unsere Position ist sehr deutlich: Wir halten einen Kurswechsel, der den stufenlosen Wettbewerb der Vereine in Deutschland fördert und die unterschiedlichen Positionen der verschiedenen Interessengruppen im Fußball wertschätzt und berücksichtigt, für dringend notwendig." Der Profifußball stehe, so das Union-Präsidium, "auf Vereinsebene an einem Scheideweg". Explizit herausgehoben werden drei Symptome der Krise: die fehlende Konkurrenz in der Deutschen Meisterschaft, das frühzeitige Scheitern der Bundesliga-Vertreter auf europäischer Ebene sowie die "zunehmende Entfremdung zwischen wichtigen Interessengruppen". Genauer gesagt: Der Profifußball entferne sich von denen, die ihn ausmachten - den Menschen.

Umfangreiches Maßnahmenpaket

Daraus leiten die Köpenicker ein ganzes Maßnahmenpaket ab. Damit wolle man sich der Verantwortung stellen, die Union als der Verein habe, der inzwischen am längsten ohne Unterbrechung in der zweiten Liga vertreten sei. "Der Zeitpunkt für grundlegende Veränderungen ist günstig - wir sollten ihn nicht ungenutzt verstreichen lassen. Wir haben jetzt die Chance, den deutschen Profifußball nicht nur organisatorisch neu aufzustellen, sondern ihn auch inhaltlich neu auszurichten", lautet es in dem Schreiben. Das umfasst - neben den bereits genannten Vorschläge - weitere Ideen. Dabei geht es etwa um finanzielle Annährungen der Vereine durch eine "wettbewerbsfördernde, ligaübergreifende, stufenlose Verteilung der Vermarktungserlöse", die Begrenzung der Gehaltetats der Vereine, eine drastische Erhöhung der bisherigen Ausbildungsentschädigungen und die Professionalisierung des Schiedsrichterwesens. Eine bessere Einbeziehung aller Interessensgruppen soll dadurch gewährleistet werden, dass sie direkt in Entscheidungsgremien vertreten sind. Das Stadionerlebnis soll wieder in den Vordergrund gestellt werden, etwa durch Maximalentfernungen bei Freitags- und Wochentags-Spieltagen. Und: "Montagsspiele gehören abgeschafft".

Sendung: Inforadio, 03.10.2018, 17:15 Uhr