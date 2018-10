Mehr als einen Satzgewinn schafften die Netzhoppers Königs Wusterhausen zum Saisonauftakt in der Volleyball-Bundesliga nicht. Gegen den letztjährigen Halbfinalisten Haching unterlagen die Brandenburger am Sonntag mit 1:3 (26:24, 28:30, 20:25, 20:25).



Vor knapp 450 Zuschauern war der kanadische Neuzugang Casey Schouten mit 21 Punkten der erfolgreichste Angreifer beim Gastgeber in der Arena von Bestensee. Auch Dirk Westphal und Theo Timmermann punkteten für den Verlierer im zweistelligen Bereich.

Dabei hatten die Netzhoppers recht verheißungsvoll in die Partie hineingefunden. Zur ersten Technischen Auszeit führten sie 8:4, büßten diesen Vorsprung aber ein. Beim Stand von 16:20 schien der Durchgang verloren. Doch Routinier Dirk Westphal, sowie Schouten, sorgten mit ihren Punkten für die späte Wende. Den ersten Satzball verwertete Schouten schließlich zur 1:0-Satzführung.



Auch im zweiten Satz spielten beide Teams auf Augenhöhe. Erst mit dem sechsten Satzball zum 30:28 hatte der Gast das glücklichere Ende für sich. Danach verschafften sich die Hachinger vor allem dank ihres Zuspielers Danilo Gelinski allmählich ein Übergewicht und siegten letztlich verdient.