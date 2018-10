Erstes Heimspiel, erste Niederlage: In einem dramatischen Volleyball-Krimi haben die BR Volleys am Ende gegen Düren verloren. Die Gäste aus dem Rheinland spielten stark auf - und sicherten sich nicht unverdient den Sieg im Tiebreak.

Es lief der dritte Satz. Und die BR Volleys wankten. Es war sogar mehr als das: Düren führte die Berliner vor heimischer Kulisse vor. 25:14 hieß es am Ende des Spielabschnitts. Und es wurde greifbar, was am Ende eines dramatischen Volleyball-Krimis in der Max-Schmeling-Halle Realität werden sollte: Mit 2:3 (25:20, 21:25, 14:25, 25:16, 8:15) unterlagen die BR Volleys Düren am Donnerstagabend beim Heimauftakt. Bitter - aber nicht unverdient.

Dabei gelang den Berlinern ein guter Start in die Partie, in der das Niveau von Beginn an hoch war. "Ein echtes Topspiel", sollte Robert Kromm früh urteilen. Der Außenangreifer, der in der vergangenen Saison noch Kapitän der BR Volleys war und nun als Co-Kommentator für einen TV-Sender an die alte Wirkungsstätte zurückkehrte. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase, in der sich keines der beiden Teams absetzen konnte, waren es die Hausherren, die zunehmend die Kontrolle übernahmen. Mit 25:20 ging der erste Satz an die BR Volleys.