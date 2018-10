Bild: imago/Behrendt

Heimsieg mit Courage - Alba dreht Spiel gegen Ludwigsburg und springt auf Platz eins

26.10.18 | 23:49 Uhr

Nach hartem Kampf hat Alba Berlin in der Basketball Bundesliga gegen die MHP Riesen Ludwigsburg gewonnen. Die Mannschaft von Aíto García Reneses konnte sich mit 86:80 gegen Ludwigsburg durchsetzten und springt auf den ersten Tabellenplatz.

Für die Spieler von Alba Berlin wurde es die erwartet schwere Aufgabe: Schließlich kam am Freitagabend mit den Riesen aus Ludwigsburg der Halbfinalist-Gegner aus dem letzten Jahr nach Berlin, und die Schwaben hatten sich fest vorgenommen, Revanche für die damals erlittene 0:3-Niederlage zu nehmen. Alba ging als Tabellenzweiter zwar klar favorisiert in die Begegnung, doch dieser Rolle wurden die Berliner erst spät gerecht. Das Spiel war lange eng, und Ludwigsburg wusste die Berliner vor gewaltige Aufgaben zu stellen. Über die gesamte Spielzeit konnte sich Alba dann nach langem Kampf mit 86:80 durchzusetzen. Dabei setzten die Berliner da an, wo sie in den vergangen Partien aufgehört hatten.

Ludwigsburg zieht im ersten Viertel auf und davon

Das schnelle Spiel mit überfallartigen Kontern weiß diese Saison zu überzeugen. Auch Ludwigsburg hatte zu Beginn der Partie Schwierigkeiten, die Albatrosse in ihren Angriffen zu stoppen. Allerdings trat auch der Tabellenneunte aus Ludwigsburg selbstbewusst auf und konnte die eigenen Angriffe gut zu Ende spielen und dabei regelmäßig punkten. Nach acht Minuten spiegelte sich dies auch im Ergebnis wieder. Ludwigsburg konnte eine Sieben-Punkte-Führung erspielen. Vor allem die vielen Drei-Punkte-Treffer der Ludwigsburger sorgten für eine verdiente Führung von 31:18 nach dem ersten Viertel. Ein guter Auftritt der Ludwigsburger, von dem Alba Berlin überrascht erschien.

Viele Fehlpässe und Ungenauigkeiten

Zu viele Fehlpässe und vergebene Chancen sorgten bei Alba-Trainer Aíto García Reneses für Unzufriedenheit. Es gelang seiner Mannschaft nicht, das Tempo aus den Anfangsminuten beizubehalten. Ludwigsburg dagegen wusste, durch eine starke Chancenverwertung zu überzeugen und die Führung aber auch die Kontrolle über das Spiel zu behalten. Alba Berlin verzweifelte in diesem Spielabschnitt an der aggressiven Verteidigung der Ludwigsburger. Erst zum Ende des zweiten Viertels konnten Peyton Siva, Luke Sikma und Co. ihre Klasse aufblitzen lassen und den Vorsprung aufholen. Mit einem 43:43 ging es in die Pause. Dennoch gelang es den Berlinern in der ersten Halbzeit zu selten, schnell zu spielen. Zu ungenau wurden Zuspiele und Würfe angesetzt, sodass auch die Chancenverwertung nicht gut genug war, um die starken Ludwigsburger zu dominieren.

Peyton Siva verletzt - Alba kommt besser ins Spiel

Das dritte Viertel begann mit einem Schockmoment für Alba Berlin. Bei eigenem Foulspiel bekam Peyton Siva das Knie des Gegenspielers in die Rippen gerammt. Der Point Guard wurde direkt ins Krankenhaus gebracht und konnte nicht mehr ins Spiel zurückkehren. Spielerisch blieb es weiter eng. Beide Mannschaften lieferten sich einen Kampf, der die Zuschauer begeisterte. Ein spannendes Basketballspiel, in dem jetzt beide Mannschaften gut verteidigten und Chancen des Gegners vereitelten. Berlin war besser im Spiel und konnte die Begegnung unter Kontrolle bringen. Ein hoher Vorsprung kam aber weiterhin nicht zu Stande. Trotzdem ging Alba erstmals mit einer Drei-Punkte-Führung in die letzte Unterbrechung.

Geduld zahlt sich aus

Im letzten Viertel wusste Berlin dann das heimische Publikum und die laute Stimmung in der Halle für sich zu nutzen. Nach guten Aktionen feuerten sich die Albatrosse immer wieder lautstark an und konnten erstmals eine höhere Führung erspielen. Die Geduld und die verbesserte Ausrichtung in der zweiten Halbzeit zahlte sich jetzt aus, und Berlin spielte teils grandiose Kombinationen gut zu Ende. Ludwigsburg versuchte zwar, weiter dagegen zu halten, scheiterte aber zu oft unter dem Korb. Am Ende war es ein 86:80, mit dem Berlin sich in einem guten Basketballspiel gegen den Gast aus Ludwigsburg durchsetzen konnte. Alba trifft nun am kommenden Mittwoch im Euro-Cup auf Lokomotiv Kuban Krasnodar. Sendung: Inforadio, 27.10.2018, 0.00 Uhr