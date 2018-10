Bahnradsport-Weltcup in Frankreich

Bahnrad-Sprinter Maximilian Levy hat beim Weltcup-Auftakt im französischen St. Quentin-en-Yvelines einen starken fünften Platz belegt. In der 200-Meter-Zeitfahr-Qualifikation glänzte der 31-Jährige mit 9,696 Sekunden - schneller war er bislang nur in der Höhe von Mexiko.

Schon ab Dienstag tritt Levy gemeinsam mit seinem Berliner Partner Robert Förstemann beim Sechstagerennen in London an. Ob er beim deutschen Weltcup im Berliner Velodrom von 30. November bis 2. Dezember ebenfalls an den Start gehen wird, ist noch unklar.

Der dreimalige Olympia- und zehnfache WM-Medaillengewinner verzichtet auf die WM

2019 Ende Februar in Pruszkow. Levy und seine Frau Madeleine erwarten zu dieser Zeit ihr drittes Kind.