Am Dienstagabend (20 Uhr, Mercedes-Benz-Arena) startet Alba in die neue Saison auf europäischem Parkett. Gegner ist der türkische Vizemeister Tofas Bursa.

Alba-Trainer Aíto erwartet mit dem türkischen Vizemeister gleich zu Beginn eine besonders schwere Aufgabe in der Gruppenphase: "Sie gehören zu unseren stärksten Gegnern", so der Chefcoach. Tofas ist ein türkischer Autobauer, der zum Fiat-Konzern gehört. Die Italiener investieren viel Geld in den Club, so konnte vor dieser Saison beispielsweise US-Spielmacher Diante Garrett verpflichtet werden. Ein Mann mit NBA-Erfahrung, der zuvor beim anderen Fiat-Club in Turin Basketball spielte.

Um Garrett herum ist ein international stark besetztes Team entstanden. In der Liga konnte sich diese Mannschaft aber noch nicht beweisen, in der Türkei hat die Saison noch nicht begonnen. "Wie weit sie sind, müssen sie auch erst einmal schauen", so Alba-Manager Marco Baldi.