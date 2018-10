Bild: imago/Bernd König

Eurocup | 3. Spieltag - Alba Berlin gewinnt gegen Limoges CSP

17.10.18 | 22:51 Uhr

Alba Berlin hat im Basketball-Eurocup gegen Limoges CSP gewonnen. Die Mannschaft von Aito Garcia Reneses setzte sich mit 102:93 (26:20, 30:19, 25:30, 21:24) gegen den elffachen französischen Meister durch.

Alba Berlin hat mit einer guten Leistung den zweiten Sieg im Basketball-Eurocup erzielt. Am Mittwochabend konnten sich die Albatrosse mit 102:93 gegen Limoges CSP durchsetzen. Beste Werfer der Hauptstädter waren Rokas Giedraitis mit 23 und Niels Giffey mit 20 Punkten.

Er ist berühmt-berüchtigt, der Palais des Sports de Beaublanc in Limoges. Die Fans des Limoges CSP gelten als eine der frenetischsten Fangemeinschaften im europäischen Basketball. Für Alba Berlin galt es, das Publikum nach Möglichkeit früh zum Schweigen zu bringen.

Alba bringt Publikum zum Schweigen

Das gelang. Bereits nach 15 Minuten hatten sich die Berliner ein Zehn-Punkte-Polster erarbeitet. Die Mannschaft von Aito Garcia Reneses spielte die eigenen Angriffe schön zu Ende und Limoges kam überhaupt nicht ins Spiel. Das war zu hören: Die Fans wirkten unzufrieden mit ihrer Mannschaft und Berlin spielte das in die Karten. Angriff um Angriff konnte die Mannschaft um den starken Luke Sikma erfolgreich zu Ende spielen und bestätigte so die starken Leistungen aus den vergangenen Spielen. Erst in den letzten Minuten des ersten Viertels kam Limoges dann ein wenig besser ins Spiel, spielte die Angriffe aber oftmals zu langsam aus. Auch im zweiten Viertel konnten die Albatrosse weiter dominieren. Gerade die Ballverluste der Franzosen wussten die Berliner durch schnelles Umschaltspiel gut auszunutzen. Point Guard Peyton Siva überzeugte durch aufmerksames Defensivspiel und leitete ein ums andere Mal schnelle Alba-Konter ein. Mit einer solchen Dominanz der Berliner schien in Limoges keiner gerechnet zu haben, die Bestürzung der Zuschauer übertrug sich auf das Team. Berlin kontrollierte die erste Halbzeit und konnte mit einer deutlichen 56:39 Führung in die Pause gehen.

Berlin weiter dominant

In der zweiten Halbzeit brachte Limoges-Trainer Kyle Milling den athletischen Sekou Doumbouya, um mehr Schnelligkeit ins Spiel seiner Mannschaft zu bekommen. Zwar funktionierte die Offensive der Franzosen dadurch besser, in der Defensive zeigte Limoges aber weiterhin große Lücken, die Alba weiter nutzte. Berlin spielte schnell und stellte die Franzosen damit vor große Probleme. Zu überfallartig waren die Konter der Albatrosse, und Limoges bekam selten eine Hand an den Ball. Gerade Peyton Siva aber auch Luke Sikma konnten regelmäßig von der Drei-Punkte-Linie treffen, sodass der Vorsprung der Berliner kontinuierlich anstieg.

Limoges gibt sich nicht auf

Wer dachte, dass das Spiel bereits entschieden war, sollte zu Beginn des letzten Drittels eines Besseren belehrt werden. Mit einer guten Drei-Punkte-Quote kam Limoges in den ersten Minuten des letzten Drittels auf 77:84 heran und damit zurück ins Spiel. Die Franzosen traten nun aufmerksamer auf und konnten auch die Treffer-Quote in der Offensive verbessern. Aito Garcia Reneses nahm das Time-out, um seine Mannschaft für die letzten Minuten noch einmal zu fokussieren – mit Erfolg. Alba Berlin spielte den Vorsprung in den letzten Minuten gekonnt über die Zeit und konnte so den zweiten Erfolg im Eurocup feiern. Das zum Schluss enge Endergebnis von 102:93 spiegelt die Überlegenheit von Alba, gerade in der ersten Halbzeit, dabei nur bedingt wieder. In der Basketball-Bundesliga trifft Alba Berlin nun am kommenden Samstag (18:00 Uhr) auf Ratiopharm Ulm.

Sendung: rbb24, 17.10.18, 21:45 Uhr