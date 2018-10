Er ist der drittjüngste Spieler, der je im Profikader von Alba Berlin debütierte - jetzt droht Hendrik Drescher eine monatelange Pause. Wie die Albatrosse am Dienstag bekannt gaben, hat sich der 18-Jährige das vordere Kreuzband im linken Knie gerissen.

Drescher trainiert mit einer Doppellizenz bei den Alba-Profis und läuft für den SSV Lok Bernau in der dritthöchsten Spielklasse Pro B auf. Er hatte sich am Samstag im Spiel der Bernauer gegen Wolfenbüttel das Knie verdreht.

Der 2,04 Meter große Drescher gilt als großes Talent unterm Korb, ist Jugendnationalspieler und nahm in diesem Jahr mit der U18-Nationalmannschaft in der Europameisterschaft teil - bei Alba zählt er zum erweiterten Kader. Die Verletzung ist auch deshalb bitter, weil Coach Aíto García Reneses dafür bekannt ist, gerade junge Spieler zu fördern. Er verhalf Drescher vor einem Jahr mit 17 Jahren zum Debüt in der Bundesliga. Jünger waren bei Alba nur die Brüder Moritz Wagner, der mit den Los Angeles Lakers als erster Berliner in der NBA startet, und Franz Wagner, der im April 2018 sogar mit 16 Jahren debütierte und auch aktuell zu Bundesliga-Einsätzen kommt.