Giffeys besondere Bedeutung lässt sich in Zahlen ausdrücken: Beim furiosen Auftaktsieg in der Liga gegen Jena gehörte er mit elf Punkten, vier Rebounds, drei Assists und zwei Steals bereits zu den Top-Performern seines Teams. Im ersten Eurocup-Auftritt gegen Tofas Bursa und im Pokal gegen Bayreuth war er dann bester Werfer der Albatrosse (20 bzw. 18 Punkte). Und doch würde es deutlich zu kurz greifen, ihn auf die Punkte zu reduzieren.

Niels Giffey ist mehr als der Scharfschütze. Er ist der Anführer der jungen Hungrigen. Mehr gefragt denn je, wo mit Dennis Clifford und Joshiko Saibou zwei wichtige Stützen der Mannschaft verletzt ausfallen - und zumindest auf dem Parkett nicht mit in die Führungsrolle schlüpfen können. Da ist Giffey gefordert, als Dienstältester im Team. 2008 wechselte er vom TuS Lichterfelde zu Alba und gewann in Jahr eins in der Nachwuchs-Basketball-Bundesliga (NBBL) den U19-Titel. Zwischendurch ging es zum Studium für vier Jahre in die USA - mit Sportstipendium an der University of Connecticut. 2014 kehrte er zurück in die Hauptstadt.