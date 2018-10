Alba Berlins Jungspund Franz Wagner war emporgesegelt und hatte das Spielgerät herzhaft durch den Ring gesemmelt - allerdings flog der 17-Jährige dabei nicht hoch genug. Der Ball hüpfte wieder raus, die Schiris guckten die Wiederholung an und die Zuschauer bekamen eine Lektion in Regelkunde. Zwei Zähler weniger für Alba. Es wurden dann trotzdem noch 115, der Aufsteiger schaffte 76.

Alba Berlin ist stark in die Saison gestartet, im Heimspiel gegen Crailsheim am Freitagabend soll der Erfolg der Basketballer weitergehen. Mann der Stunde ist der dienstälteste Albatros: Niels Giffey. Er ist der Anführer der jungen Wilden - und Sinnbild einer Entwicklung. Von Johannes Mohren

Die Crailsheimer, zuhause im Kreis Schwäbisch Hall, ließen schon vor der Anreise in die Hauptstadt durchblicken, dass sie sich dort nicht allzuviel ausrechneten. "Wir haben relativ wenig Druck. Einen Sieg für uns erwarten die Wenigsten", stellte der sportliche Leiter Ingo Freyer zutreffend fest. Sie kamen mit der Empfehlung eines 15. Tabellenplatzes und einem der günstigsten Kader der ganzen Spielklasse.

Alba dagegen hatte zuletzt knapp seine Eurocup-Auswärtspartie in Zagreb verloren, aber erst in letzter Sekunde - auf diesem Niveau durchaus zu verschmerzen, kein Vergleich zu den bisherigen Gegnern in der Bundesliga. Davon mussten sich auch die Gäste am Freitagabend in Friedrichshain schmerzlich überzeugen.

Von Beginn an konnten sie der Wucht und dem Tempo der Berliner nichts entgegensetzen. Luke Sikma ließ den Ball in den Laufweg des just vorbeiflitzenden Kollegen Hermannsson tropfen - es wurden die ersten beiden von Dutzenden klug herausgespielten Punkten. Einzig der Crailsheimer Berufsbasketballer Joseph Lawson III. kantete seine 108 Kilo furchtlos durch Albas Zone. Er machte in den ersten Minuten mehr als die Hälfte der Zähler seines Teams. Aber nach dem ersten Viertel führte Berlin schon mit 33:15.