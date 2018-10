Basketball-Vizemeister Alba Berlin muss in den kommenden Wochen ohne Peyton Siva auskommen. Wie der Verein am Samstag mitteilte, zog sich der 28-jährige Point Guard beim 86:80-Sieg am Freitagabend gegen Ludwigsburg einen Rippenbruch und eine leichte Lungenverletzung zu. Er wird mehrere Wochen ausfallen.