Alba Berlin hat auch am dritten Spieltag in der Basketball-Bundesliga keine Punkte liegen lassen. In Ulm sicherten sich die Albatrosse mit 92:74 ihren ersten Auswärtserfolg - und sprangen mit dem dritten Sieg im dritten Spiel vorerst an die Tabellenspitze.

Der Trainer von Basketball-Bundesligiat Alba Berlin, Aito Garcia Reneses, hat weiter Grund zur Freude, denn seine Mannschaft hat auch im dritten Bundesliga-Spiel als Sieger das Parkett verlassen. In Ulm gelang den Berlinern am Samstagabend ein 92:74-Erfolg.

Nach dem Auswärtserfolg im Eurocup am Mittwoch in Frankreich wollten die Albatrosse auch in der Liga den ersten Sieg in der Fremde - und setzen sich gegen Ende des ersten Viertels mit 24:17 ab. Die leidenschaftlich spielenden Ulmer kämpften sich wieder heran, doch Alba nutze jede Schwächephase der Gastgeber, um das Punktekonto aufzufüllen. Mit cleveren Spielzügen waren sie den bisher sieglosen Ulmern oft einen Schritt voraus und gewannen am Ende ungefährdet.

Mehr in Kürze ...