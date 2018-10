Kuban Krasnodar, trainiert vom ehemaligen Alba-Coach Sasa Obradovic, war eigentlich der große Favorit - nicht nur in diesem Spiel, sondern im gesamten Wettbewerb. Denn die Russen verloren in der vergangenen Saison erst im Finale des Eurocups und Alba verlor bisher alle vier Spiele gegen Krasnodar.

So wird sich der ein oder andere in der russischen Großstadt gegen 20.30 Uhr Ortszeit schon mal verwirrt umgeblickt haben. Da ging dieses Eurocup-Spiel gerade ins dritte Viertel und Alba lag zum ersten Mal zweistellig, mit zehn Punkten, vorne. Die Berliner mussten ohne die verletzten Joshiko Saibou und Peyton Siva auskommen, dafür stand Center Dennis Clifford zum ersten Mal in dieser Eurocup-Saison wieder im Kader. Er kam allerdings - so viel vorweg - nicht zum Einsatz. Aber auch ohne ihn überzeugte Alba vor allem in der Defensive mit einer konzentrierten Leistung.