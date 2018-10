Sasa Obradovic führt ein Einsiedlerleben in der Ferne: Der Job bei Kuban Krasnodar füllt den Basketballcoach gänzlich aus. Am Mittwoch trifft der 49-Jährige im Eurocup auf seinen Ex-Klub Alba Berlin. Vorab spricht Obradovic über Albas größte Stärke - und die Vorzüge des russischen Südens.

rbb|24: Herr Obradovic, am Mittwoch spielen Sie mit Krasnodar gegen Alba Berlin. Die russische Liga VBT startet jetzt erst in die Saison. Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Mannschaft so früh in der Saison?

Sasa Obradovic: Ich habe sieben, acht neue Spieler, die ich integrieren muss, eine Menge. Wie immer ist das ziemlich schwer: Es gibt manche, die kommen aus den Staaten und halten sich noch für NBA-Profis - hier müssen sie sich sehr schnell daran gewöhnen, dass sie das nicht sind. Dabei helfe ich ihnen. Wegen der vielen, weiten Reisen zu Auswärtsspielen fehlt natürlich Zeit zum Trainieren und Kennenlernen. Es ermüdet einen. Aber das sage ich ja jedes Jahr (lacht).

Wie sind die Erwartungen an Sie in diesem Jahr?

Genauso hoch wie im letzten. Die Besitzer geben viel Geld für dieses Team aus, also verlangen sie auch entsprechenden Erfolg: Um die Meisterschaft mitspielen, wieder mindestens das Eurocup-Finale erreichen zum Beispiel. Aber mit diesem Druck gehe ich schon mein ganzes Leben lang um, ich kenne es nicht anders. Hätten wir hier weniger davon, würden wir nicht an unsere Grenzen stoßen, davon bin ich überzeugt. Den Status als Favorit müssen wir annehmen.