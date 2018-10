Seit 22 Jahren nutzen die Beachvolleyballer die Werneuchener Wiesen zum Spielen, haben Energie und Zeit in den Erhalt des Areals gesteckt. Dann kam der Brief mit der Kündigung - und die Truppe um Eckard Klemp marschierte zum Stadtrat. "Da wurde uns wortwörtlich mitgeteilt, dass wir im Zuge der Neukonzeptionierung vergessen wurden", erzählt er. "Ist ja auch nicht nachvollziehbar. Wenn man so lange auf dem Gelände ist und dann sowas zu hören bekommt."

Die Werneuchener Wiese an der Grenze zum Friedrichshain war vor 1945 mit Gründerzeithäusern bebaut und wurde in den letzten Kriegstagen zerstört. Eigentlich sollte hier der Berliner Fernsehturm gebaut werden - und die späte DDR plante einen Palast der Jugend auf dem leeren Areal. Wirklich genutzt wurde der Platz allerdings erst ab 1996 von den Berliner Beachvolleyballern.