Bild: imago/Andreas Gora

Auftakt im Eurocup - Alba Berlin startet mit Heimsieg gegen Tofas Bursa

02.10.18 | 22:40 Uhr

Nach einem fulminanten Start in die neue Bundesliga-Saison konnten die Basketballer von Alba Berlin auch bei ihrer Eurocup-Premiere glänzen. Gegen den türkischen Vizemeister Tofas Bursa gewannen die Albatrosse am Dienstagabend zuhause mit 107:91.



Die Basketballer von Alba Berlin haben einen perfekten Start in die neue Saison erwischt. Nach dem 112:55-Kantersieg zum Bundesliga-Auftakt gegen Jena, haben die Berliner auch ihr erstes Spiel in der diesjährigen Eurocup-Saison gewonnen.

Giffey und Chapman die besten Werfer

Am Dienstagabend gewannen die Albatrosse mit 107:91 (55:54) gegen den türkischen Vizemeister Tofas Bursa. Vor allem am Anfang und zum Ende des Spiels demonstrierte Alba sein spielerisches Vermögen: Das erste Viertel gewannen die Berliner mit 30:19, das letzte dann mit 33:16. Die beiden anderen Abschnitte gingen mit knappem Vorsprung an die Türken (35:25 und 21:19). Vor 7.741 Zuschauern waren Niels Giffey mit 20 und Clinton Chapman mit 19 Zählern beste Berliner Werfer.

Vor der Partie musste Alba aber erst einmal eine Verletzung wegstecken. Nationalspieler Johannes Thiemann fiel mit einer muskulären Verletzung im Oberschenkel aus und wird seinem Team auch in den nächsten Wochen nicht zur Verfügung stehen. Doch auch ohne den Center fanden die Berliner in der Offensive gut in die Partie.



Berliner haben im letzten Viertel einen Lauf

Von Beginn an lag Alba in Führung und konnte sich bis Ende des ersten Viertels bis auf 30:19 etwas absetzen. Im zweiten Viertel agierte Bursa dann deutlich intensiver und stellte die Gastgeber immer häufiger vor Probleme. Nach elf erfolgreichen Drei-Punkt-Würfen der Türken in der ersten Halbzeit schmolz der Vorsprung auf einen Zähler (55:54) zusammen.



Kurz nach dem Seitenwechsel ging Bursa dann erstmalig in Führung (57:55). Fortan war es eine enge Partie. Tofas lag zwar meist in Führung, aber Alba blieb dran. Und die Berliner schlugen zu Beginn des letzten Viertels zurück. Mit einem 13:3-Lauf zog Alba wieder auf 90:78 davon und sorgte damit für die Vorentscheidung.

Albas Trainer hatte vor Bursa gewarnt

Alba-Trainer Aíto hatte mit dem türkischen Vizemeister gleich zu Beginn eine besonders schwere Aufgabe in der Gruppenphase erwartet: "Sie gehören zu unseren stärksten Gegnern", so der Chefcoach. Tofas ist ein türkischer Autobauer, der zum Fiat-Konzern gehört. Die Italiener investieren viel Geld in den Club, so konnte vor dieser Saison beispielsweise US-Spielmacher Diante Garrett verpflichtet werden. Ein Mann mit NBA-Erfahrung, der zuvor beim anderen Fiat-Club in Turin Basketball spielte. Alba Berlin wird für das Rückspiel am siebten November gewarnt sein. Nachdem die Türken heute erst ihr erstes Saisonspiel absolviert haben, werden auch sie in einigen Wochen im Spielrhytmus sein und den Albatrossen in der heimischen Halle alles abverlangen.



