Basketball | BBL-Pokal - Alba Berlin tanzt weiter auf drei Hochzeiten

07.10.18 | 17:48 Uhr

Nach einem fulminanten Start in Bundesliga und Eurocup haben die Basketballer von Alba Berlin auch die zweite Runde im BBL-Pokal erreicht. Gegen Medi Bayreuth gewannen die Berliner am Sonntagnachmittag mit 88:68 und spielen damit weiter in drei Wettbewerben.



Besser hätte der Saisonstart für Alba Berlin nicht laufen können: Erst nahmen die Albatrosse im ersten Bundesliga-Spiel Science City Jena mit 112:55 auseinander, dann folgte im Eurocup der 107:91-Auftaktsieg gegen den türkischen Vertreter Tofas Bursa - und am Sonntag nun ein deutlicher Sieg in der ersten Runde des BBL-Pokals.

Back to the roots hieß es für die Albatrosse gegen Medi Bayreuth - zumindest was die Spielstätte anging. Weil die Eisbären Berlin die Arena am Ostbahnhof für ihr Heimspiel gegen Mannheim belegten, zog es die Albatrosse zu ihrem Pokal-Achtelfinale in die alte Heimat: die Max-Schmeling-Halle. Ungewohnte Spielstätte - ungewohnter Modus für einen altbekannten Wettbewerb. Es steht zwar Deutscher Basketball-Pokal drauf, seit dieser Saison ist aber etwas ganz Neues drin. Statt der besten sechs Bundesliga-Teams messen sich nun die besten 16. Anstatt eines vorgegebenen Turnier-Baums wird nun jede Runde bis zum Endspiel neu ausgelost - quasi wie im DFB-Pokal. Egal mit welchen Regularien: Für Alba Berlin soll es weit gehen.

Kurioser Beginn durch defekte Uhr

Es war ein außergewöhnlicher und auch etwas grotesker Spielbeginn vor 6.851 lautstarken Zuschauern. Und das hatte ausnahmsweise nichts mit der Leistung beider Teams zu tun: Die Wurf- und Spieluhren wollten in der Max-Schmeling-Halle nicht so richtig mitmachen. Die Begegnung musste immer wieder minutenlang unterbrochen werden. Zur Verdeutlichung: Zweieinhalb Minuten Netto-Spielzeit dauerten real zwanzig Minuten, bis man eine Lösung für das Problem fand. Kein Wunder also, dass beide Kontrahenten schwer ihren Spielfluss fanden. Vor allem die Gastgeber von Coach Aito Garcia Reneses hatten im Spielaufbau und der Defensive Start-Probleme. Die Bayreuther, die gegen die Albatrosse im Pokal-Halbfinale der vergangenen Saison eine deutliche Niederlage einstecken mussten, nutzten die Unsortiertheit der Berliner und gingen nach vier Spielminuten mit 10:2 in Führung. Was zu diesem Zeitpunkt schwer zu glauben schien: Es sollte die höchste Führung der Mannschaft aus Bayern in dieser Partie sein - und sie sollte nicht mehr lange anhalten. Die Albatrosse, angeführt vom herausragenden Kapitän Niels Giffey, schüttelten sich einmal ordentlich und machten sich - wenn auch etwas verspätet – an die Arbeit.

Alba spielt sich in einen Rausch

Das erste Viertel verlief noch ausgeglichen (19:19), doch im zweiten Durchgang wurde es eine echte Demonstration Berliner Stärke. Der Vizemeister spielte die völlig überforderten Bayreuther in den zweiten zehn Minuten an die Wand. Die Gäste-Defense wird wohl noch heute Nacht von den Berliner Angriffs-Wirblern träumen – und mit Schwindelgefühlen aufwachen. So schnell, so rasant, so präzise spielten die Albatrosse. Ein No-Look-Alley-Oop jagte den nächsten. Die Dreier flogen den bemitleidenswerten Gästen nur so um die Ohren. Die Ballkünstler um Siva, Hermannsson, Giedraitis und Sikma versetzten sich selbst und das Publikum in einen rauschähnlichen Zustand. Wie beim Bundesliga-Auftaktsieg gegen Jena (112:55) oder dem Erfolg im Eurocup gegen Bursa (107:91) boten die Albatrosse waschechtes Spektakel. Die mit Abstand wichtigste Erkenntnis für Trainer Reneses wird gewesen sein: Seine Mannschaft kann nicht nur wunderschön, sondern auch effektiv spielen. Und das mit Verletzungsproblemen, beispielsweise auf der Center-Position. Die Punktegier der Albatrosse sorgte dafür, dass die Hauptstädter mit einer 16-Punkte-Führung in die Halbzeit gehen.

Offensive baut ab, der Sieg trotzdem ungefährdet

Nach dem Seitenwechsel konnte man in der Halle dann ein wenig den Eindruck gewinnen, dass die Gastgeber ihre Treffsicherheit im ersten Durchgang aufgebraucht hatten. Der Offensiv-Faden riss, die Abschlüsse wurden schlampiger. Albas Glück in dieser Phase: Auch die Bayreuther ließen Punkte liegen und konnten nie so richtig verkürzen. Zwischenzeitlich betrug die Führung der Berliner "nur" noch elf Punkte - es wurde aber zu keinem Zeitpunkt wirklich spannend. Die Albatrosse brachten den Sieg ungefährdet über die Zeit und gewannen letztlich mit zwanzig Punkten Vorsprung (88:68). Bester Mann auf dem Parkett war Niels Giffey mit 18 Punkten. Alba steht somit im Viertelfinale des Pokals und kann sich berechtigte Hoffnungen machen, in diesem Wettbewerb eine ernsthafte Rolle zu spielen. Schon am Mittwoch geht es nun im Eurocup bei Cedevita Zagreb weiter, am kommenden Freitag steht das BBL-Heimspiel gegen Crailsheim an.