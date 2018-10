Bild: imago/Jan Huebner/Scheiber

Fußball-Bundesliga | 7. Spieltag - Hertha nimmt einen Punkt aus Mainz mit

06.10.18 | 17:24 Uhr

Hertha BSC hat in der Fußball-Bundesliga am Samstagnachmittag einen weiteren Punkt verbucht. Auf Tore hofften die Berliner Fans beim Auswärtsspiel in Mainz allerdings vergeblich. Mit 14 Punkten aus sieben Spielen liegt Hertha weiter in der Spitzengruppe.



Fußball-Bundesligist Hertha BSC kommt mit einem Punkt, aber ohne Tore vom Auswärtsspiel in Mainz zurück. Dennoch können die Berliner nach einer intensiv geführten Partie mit ihrem Auftritt zufrieden sein.

Ibisevic trifft nur den Pfosten

Die Mainzer begannen äußerst couragiert und zeigten gegenüber dem Tabellendritten keinen großen Respekt. Erst nach rund 20 Minuten konnten sich die Berliner etwas befreien und ihrerseits Akzente setzen. In der 26. Minute liegt der Torschrei schon in der Luft, doch Vedad Ibisevic trifft nach einer Flanke von Valentino Lazaro nur den rechten Innnpfosten. Auf der anderen Seite erarbeiten sich auch die Mainzer die eine oder andere Chance, in der 38. Minute muss Rune Jarstein all sein Können aufbieten: Jean-Philippe Gbamin war frei zum Schuss gekommen, doch Jarstein kann per Fußabwehr klären.

Im Abschluss fehlt die letzte Konsequenz

Auch in der zweiten Hälfte sehen die rund 20.000 Zuschauer in der Mainzer Arena auf beiden Seiten eine engagierte geführte Partie, in der die Berliner nach und nach immer mehr Spielanteile gewinnen. Doch im Abschluss fehlt die letzte Konsequenz, so dass Salomon Kalou, Ibisevic und auch der eingewechselte Davie Selke ohne Torerfolg bleiben. Auch auf Seiten der Mainzer bleiben wirklich zwingende Torchancen aus - bezeichnend für den FSV, der in den zurückliegenden Spielen keinen Treffer mehr erzielte. In der Tabelle rangiert Hertha mit nunmehr 14 Punkten aus sieben Spielen vorerst weiter auf dem dritten Tabellenplatz, kann aber noch um einen Platz abrutschen, je nachdem, wie das Abendspiel zwischen dem FC Bayern und Borussia Mönchengladbach ausgeht.

