Die Darmstädter versuchten mit langen Bällen und Kampf ins Spiel gegen den Bundesligisten zu kommen - diese Taktik ging auf. Den Berlinern gelang es in den ersten Spielminuten nur selten sich in den intensiv geführten Zweikämpfen durchzusetzen und vor das Tor von Darmstadt-Keeper Daniel Heuer Fernandes zu kommen.

Sofort versuchte die Hertha, ihrer Favoritenrolle gerecht zu werden und die Gastgeber unter Druck zu setzen. Die erste Chance des Spiels hatte Davie Selke in der achten Minute. Hertha spielte erstmals schnell durch die Hälfte der Lilien, und direkt ergaben sich Lücken in deren Hintermannschaft. Selke, der für Vedad Ibisevic in die Mannschaft gerückt war, verpasste allerdings die frühe Führung.

Dieser Wille steckte auch die Fans im Darmstädter Böllenfalltor-Stadion an, sodass sich ein Pokal-Fight vor enthusiastischem Publikum entwickelte, bei dem jeder gewonnene Zweikampf der Darmstädter lautstark gefeiert wurde. Eine Situation, an die die Berliner sich erst gewöhnen mussten.

Darmstadt hingegen wurde immer mutiger und kam in der 28. Minute durch einen Distanzschuss von Serdar Dursun zur ersten eigenen Chance. Der Ball verfehlte das Berliner Tor vom im Spiel eingesetzten Thomas Kraft um einen knappen Meter. In dieser Phase wurde deutlich, dass Darmstadt seine Pokal-Chance nutzen und gegen die Hertha mithalten wollte.

Es war der Hertha nach der Halbzeit anzusehen, dass das Spiel in der regulären Spielzeit gewonnen werden sollte. Pal Dardai verstärkte diesen Eindruck und brachte in der 64. Minute Vedad Ibisevic für den glücklosen Davie Selke.

Und trotzdem hatte Darmstadt die Möglichkeit zum Ausgleich. In der 73. Minute flankte Joevin Jones hart von der linken Seite in den Berliner Strafraum, wo Dursun am Fünf-Meter-Raum nur knapp verpasste. In dieser Phase musste Hertha noch einmal zittern, kam aber in der 88. Minute zur Entscheidung. Maximilian Mittelstädt schoss den Ball von der linken Strafraumkante platziert unter die Latte und ließ die Berliner jubeln.

Abwehrspieler Niklas Stark zeigte sich nach dem Spiel zufrieden: "Es war ein schweres Spiel. Wir mussten uns in die Partie beißen und sind jetzt froh, dass wir in der nächsten Runde sind." Hertha BSC zieht mit diesem Erfolg in das Achtelfinale des DFB-Pokals ein und kann weiter vom Finale im heimischen Olympiastadion träumen.