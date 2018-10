Bild: imago/Behrendt

Fußball | Zweite Liga - Union-Keeper Gikiewicz rettet Remis gegen Heidenheim

07.10.18 | 15:43 Uhr

Der 1. FC Union Berlin hat die erste Niederlage in der laufenden Saison knapp vermeiden können. Bei einem 0:1-Rückstand gingen die Berliner kurz vor Schluss volles Risiko, wobei auch Unions Keeper Rafal Gikiewicz mit nach vorne stürmte - und den Ausgleich machte.

Der 1. FC Union bleibt in der Zweiten Liga weiter ungeschlagen - und hat als einziger Club noch eine weiße Weste, doch am Sonntagnachmittag wäre diese Serie fast gerissen. Am Ende war es der Berliner Torwart Rafal Gikiewicz, der gegen den 1. FC Heidenheim sensationell die erste Saison-Niederlage verhinderte.

Heidenheim unerwartet stark

Schon in der ersten Halbzeit gewannen die Heidenheimer nach und nach immer mehr die Oberhand und setzten das Team von Trainer Urs Fischer unerwartet stark unter Druck. In der 56. Minute belohnten sich die Südwest-Deutschen dann für ihren Vorwärtsddrang: Nach einer Ecke kann Union zweimal nicht richtig klären. Der Heidenheimer Niklas Dorsch flankt in Richtung Fünfmeter-Raum, wo Robert Glatzel völlig freisteht und zum späteren Siegtreffer rechts unten einköpft. Unions Keeper Rafal Gikiewicz hat keine Chance und kann dem Ball nur noch hinterher sehen.

Gikiewicz taucht plötzlich im Strafraum der Gäste auf

Doch in der dritten Minute der Nachspielzeit taucht Gikiewicz bei einem Freistoß plötzlich vor dem Tor der Heidenheimer auf und erzielt per Kopf den 1:1-Ausgleich. Der Jubel der rund 20.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im ausverkaufen Stadion An der Alten Försterei kannte keine Grenzen. In der Tabelle verteidigte der FC Union damit seine Position und liegt mit 17 Punkten aus neun Spielen weiter auf dem zweiten Platz hinter dem 1. FC Köln.

