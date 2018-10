Die querschnittsgelähmte Radsportlerin Kristina Vogel hat die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft besucht. Das Team von Joachim Löw hatte die Bahnrad-Olympiasiegerin auf einen Überraschungsbesuch eingeladen.

Die Nationalspieler um Kapitän Manuel Neuer empfingen Vogel am Donnerstagabend im Teamhotel in Berlin, wo sie sich auf das Nations-League-Spiel am Samstag in den Niederlanden vorbereiteten. Einen ganzen Abend verbrachte Vogel im Kreis der Mannschaft.