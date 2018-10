Die Füchse aus Berlin haben in der Handball-Bundesliga ihren fünften Sieg gefeiert. Am Donnerstagabend gewannen die Berliner beim Aufsteiger Bietigheim klar mit 36:28. Vorerst rangieren die Füchse damit weiter auf Platz sechs - und haben noch ein Spiel weniger.

Mit einer souveränen Leistung haben die Füchse Berlin in der Handball-Bundesliga einen weiteren Sieg eingefahren. Beim Auswärtsspiel in Bietigheim gewannen die Berliner am Donnerstagabend verdient mit 36:28 (16:13).

Die besten Füchse-Schützen waren vor 2.021 Zuschauern in der Ludwigsburger MHP-Arena Bjarki Elisson und Frederik Simak mit jeweils sechs Toren. Der seit dem Saisonbeginn verletzte Kapitän Hans Lindberg feierte sein Comeback.



Die Füchse lagen von Beginn an meist vorn, konnten sich aber nicht richtig absetzen. Die kampfstarken Gastgeber schafften zum 9:8 gar die erste Führung (15.) im Spiel. Den Füchsen unterliefen zu viele technische Fehler. Aus dem Rückraum kam zu wenig Druck. Dafür schlossen die Füchse aus einer sicheren Deckung heraus viele Tempogegenstöße erfolgreich ab, so dass sie mit einer 16:13-Führung in die Halbzeit gingen.