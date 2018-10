Lessmann hatte bei den Juniorinnen Platz eins, Brandes bei den Junioren Rang zwei belegt. In der Gesamtwertung reichte das zum Sieg. "Ich hätte nie daran gedacht, dass wir es wirklich schaffen", sagte Brandes in Buenos Aires. "Dass wir hier mit der Goldmedaille um den Hals stehen, fühlt sich einfach nur ultrakrass an. Ich glaube, wir realisieren das erst, wenn wir morgen aufwachen."

Für das erste deutsche Gold hatte am Dienstagabend Judoka Raffaela Igl (Abensberg) gesorgt. Das deutsche Team tritt bei den Spielen bis zum 18. Oktober mit 75 Teilnehmern (44 Juniorinnen, 31 Junioren) in der argentinischen Hauptstadt an. Zuvor fand der Wettbewerb im chinesischen Nanjing (2014) sowie in Singapur (2010) statt.