Rocchigiani wurde 1963 als Sohn eines Italieners und einer Berlinerin in Rheinhausen bei Duisburg geboren, er wuchs in Berlin auf und lernte bei den Neuköllner Sportfreunden das Boxen. Nachdem er Deutscher Meister im Halbmittelgewicht wurde, wechselte er 1983 ins Profigeschäft. 1988 wurde er durch einen Sieg über Vincent Boulware IBF-Weltmeister im Supermittelgewicht.

Auch außerhalb des Rings war Rocchigiani immer für eine Schlagzeile gut. Die WBC-Millionen verpulverte er und musste zwischenzeitlich von Hartz IV leben. Wiederholt kam er mit dem Gesetz in Konflikt, wegen Delikten wie Körperverletzung oder Fahrens ohne Führerschein musste er wiederholt ins Gefängnis. Außerdem war von Alkoholproblemen die Rede. In den vergangenen Jahren betrieb Rocchigiani ein Fitnessstudio, trat als Boxtrainer oder als Kommentator in Erscheinung. Medienberichten zufolge soll er in Italien zuletzt eine Freundin und zwei kleine Kinder gehabt haben.