Es ist eine typische Berliner Straßenszene: Der modisch gekleidete Mann, Anfang 30, kommt angeschlendert und setzt sich vor einem hippen Bistro auf eine der Holzbänke, die der Laden in die Sonne gestellt hat. "100% Vegan" steht auf der Werbetafel - klassisch Prenzlauer Berg würde der Berliner sagen. Und Dustin Watten gefällt das. Der Glatzkopf mit gestyltem Mehrtagebart bestellt einen Feldsalat mit Granatapfel und Quinoa, einen Smoothie dazu und schaut zufrieden. "Berlin ist klasse", sagt Watten, der neue Libero des Deutschen Volleyballmeisters BR Volleys. Dabei kommt er auch aus einer nicht allzu schlechten Ecke der Erde: Long Beach, Kalifornien. Aber Watten hat viel übrig für die Hauptstadt: "Berlin ist so eine große Stadt, aber gleichzeitig so grün: Es gibt viele Bäume und Parks, das gefällt mir - auch das Gemeinschaftsgefühl hier."

Ihr erstes Saison-Heimspiel bestreiten die BR Volleys am Donnerstag (19 Uhr, Max-Schmeling-Halle) gegen Düren . Die Berliner sind am Wochenende mit einem souveränen Auftaktsieg in die neue Spielzeit gestartet. Bei den Giesen Grizzlys gewann das Team von Trainer Cedric Enard mit 3:0.

Zuletzt hatte es Watten nach Polen verschlagen - bis zu diesem Sommer spielte er bei Czarni Radom. Dann kam das Angebot aus Berlin, die einen Ersatz für Luke Perry suchten - und man könnte sagen: Watten und Berlin, das war ein bisschen Liebe auf den ersten Blick - jedenfalls dann, wenn man es mit dem Sprichwort hält, dass selbige durch den Magen geht. Denn Dustin Watten ist Veganer und kommt als solcher in Berlin voll auf seine Kosten: "Ich habe schon an meinen ersten paar Tagen in Berlin drei Veganer getroffen und bin wirklich froh, Teil dieser fortschrittlichen Stadt zu sein, wo so viele Leute meine Werte teilen."

Jetzt ist der austrainierte Profivolleyballer selbst das beste Beispiel dafür, dass dieses Vorurteil widerlegt wird. "Seitdem fühle ich mich leichter, mein Körper ist weniger mit Verdauung beschäftigt, also kann ich noch mehr trainieren." So leicht, wie in Berlin wurde ihm die Nahrungssuche als Veganer allerdings nicht immer gemacht. Nachdem er sich noch während des besagten Fluges, irgendwo über dem Atlantik, zur Ernährungsumstellung entschieden hatte, landete er in Frankreich. "Das war damals wahrscheinlich das unfreundlichste Land für Veganer - es gibt dort gefühlt nur Fleisch und Käse." Trotzdem zog Watten sein Experiment durch, weil er davon überzeugt war, dass ihn das noch stärker und ausgeglichener macht.

Nicht nur für ihn, sondern gewissermaßen auch für die Volleys ein Glücksfall: Denn sein Veganismus war auch ein Grund, weshalb es den Nationalspieler Watten nach Berlin verschlagen hat. "Es ist die europäische Hauptstadt, wenn nicht sogar die Welthauptstadt des Veganismus. Als das Angebot kam, dachte ich deswegen: Ok, super Volleyball, super Stadt, super Verein. Und eine vegane Kultur gibt es dort auch noch! Da hatte ich wirklich Lust drauf."

Auch, weil ihm sein Kumpel und Mentor, der ehemalige Volleys-Angreifer Scott Touzinsky (spielte von 2012 bis 2015 in Berlin) zum Wechsel nach Berlin riet. Und seine ersten Eindrücke sind durchweg positiv. Beim Auftaktsieg (3:0 in Giesen) hat Dustin Watten allerdings noch viel Potential nach oben gesehen. So ist er eben: Nie mit dem erreichten zufrieden. Nur deshalb hat er das Buch gelesen, was ihn zum Veganismus und damit vielleicht auch nach Prenzlauer Berg brachte.