Nicolas Le Goff wieder Mittelblocker der BR-Volleys - "Hatte immer im Kopf zurückzukommen"

25.10.18 | 16:10 Uhr

Vor zweieinhalb Jahren gewann Nicolas Le Goff mit den BR Volleys das Triple aus Meisterschaft, Pokal und CEV-Pokal. Seit dieser Saison ist der Mittelblocker zurück in Berlin. Bei dem Verein, der sich für ihn nach Heimat anfühlt.



Nicolas Le Goff steht vor der Wand voller Sneakers in einem Berliner Sportgeschäft und schaut auf die Schuhe. Die Frage ist bei diesem Mann nicht nur: Welcher Schuh gefällt ihm, sondern auch: In welches Modell passt er rein? Denn der französische Mittelblocker der Berlin Recycling Volleys hat Riesenfüße - Schuhgröße 49.

Ein bisschen wie zu Hause

Den "Koloss" nennen sie den breitschultrigen und 2,06 Meter großen Le Goff bei den BR Volleys. "Sein Spitzname ergibt sich von selbst", sagt Mannschaftskapitän Sebastian Kühner. Er hat mit Le Goff schon in der Saison 2015/16 zusammen bei den Volleys gespielt und findet, Nicolas Le Goff sei für die Berliner ein Gewinn und auf dem Platz eine echte Wucht: kraftvoll, sprunggewaltig und "ein hervorragender Mittelblocker". Auch von den Fans wurde der französische Nationalspieler zurückbegrüßt, denn die Erinnerung an seine bisher einzige Saison in Berlin sind noch präsent: Die Meisterschaft, den Deutschen Pokal und zum ersten und bisher einzigen Mal den europäischen CEV-Pokal konnten die Volleys 2016 gewinnen - mit Le Goff als Stammspieler. "Ich hatte eine richtig gute Saison hier vor zwei Jahren und hatte immer im Kopf, dass ich gerne irgendwann zurückkommen würde. Im Sommer gab es die Möglichkeit - den neuen Trainer kannte ich schon und er hat mich gefragt. Also bin ich zurückgekommen", berichtet Nicolas Le Goff, für den in Berlin noch vieles vertraut ist: "Ich kannte zwei meiner Mitspieler, viele die im Club arbeiten, ich kenne die Trainingshalle, die Stadt - durch all das fühlt es sich ein bisschen an, wie nach Hause kommen." Und auch einen Lieblingsschuhladen hat er noch.

"Danke, Bitte, Hallo, Guten Morgen"

In Großstädten fühlt sich der gebürtige Pariser wohl - "ich mag es gerne, da gibt es viel zu tun und zu sehen, es wird nie langweilig." Auch in Istanbul spielte Le Goff schon "das ist kulturell nochmal anders, das war auch klasse!" Und jetzt eben wieder Berlin. Ob er noch ein wenig Deutsch kann? Bei dieser Frage muss Nicolas Le Goff kurz lachen: "Danke, Bitte, Hallo, Guten Morgen - so Zeug geht", sagt er breit grinsend. "Aber mal ehrlich: So viel Deutsch habe ich damals nicht gelernt, weil wir so viele Ausländer im Kader hatten. Das ist jetzt ja auch wieder so, im Training sprechen wir eher Englisch." Und wenn man Sebastian Kühner glauben darf, dann wird Nicolas Le Goff in diesem Leben ohnehin kein Talkshow-Master mehr: "Außerhalb des Platzes ist er oft ein ruhiger Typ, der so ein bisschen in sich gekehrt ist."

Spaß im Training: Nicolas Le Goff | Bild: rbb

Supercup, Pokal und Meisterschaft - Le Goff hat hohe Ziele

Das klingt allerdings ganz anders, wenn man Le Goff vor dem Supercup-Finale am Sonntag gegen Friedrichshafen auf seine Ziele mit den Volleys in dieser Saison anspricht: "Das ist ein Titel, es könnte unser erster in dieser Saison werden. Dann haben wir noch den Pokal und die Liga, ich denke, es wäre klasse, wenn wir diese beiden gewinnen können und dann in der Champions League so weit wie möglich kommen." Da werden ihm die Fans sicher zustimmen. Und wenn er dabei so viel Zielstrebigkeit zeigt, wie beim Schuhekauf, soll es an ihm nicht scheitern. Nach einigen Anproben wird es ein klassisches Modell in schwarz mit weißer Sohle - Berlin-Style könnte man sagen. Sendung: rbb UM6, 25.10.2018