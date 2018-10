Bild: imago/O. Behrendt

Dritte Liga | Cottbus spielt in Kaiserslautern - Mit vereinten Kräften auf den Betzenberg

31.10.18 | 16:56 Uhr

Mit dem 1. FC Kaiserslautern trifft Energie Cottbus am Freitag auf den prominentesten Klub der dritten Liga. Können die Lausitzer auf dem traditionsreichen Betzenberg etwas holen? "Warum nicht?", fragt Trainer Claus-Dieter Wollitz. Von Andreas Friebel

Wenn Claus-Dieter Wollitz vom "schönsten Stadion der dritten Liga" spricht, dann nicht ohne Grund. Der 53-Jährige hat in seiner langen Karriere auch schon für Kaiserslautern das Trikot getragen. 1995/96 spielte er für die Pfälzer in der ersten Liga und wurde DFB-Pokalsieger.



"Freue mich, dass wir da spielen dürfen"

"Der Betzenberg hat eine tolle Geschichte im deutschen Fußball. Ich freue mich, dass wir mit Cottbus da spielen dürfen." Im Schnitt kommen fast 25.000 Zuschauer zu den Heimspielen der Lauterer, das ist Liga-Bestwert. Und nach einem schwachen Saisonstart kommt der 1. FCK auch immer besser in Schwung. Vier der vergangenen fünf Partien wurden gewonnen. Damit hat sich das Team von Michael Frontzeck bis auf Tabellenplatz sieben vorgearbeitet. Aber: "In dieser dritten Liga ist nichts unmöglich. Warum sollten wir nicht in Kaiserslautern gewinnen können?", fragte Wollitz am Mittwoch in der wöchentlichen Pressekonferenz der Lausitzer.

Energie hat nach wie vor große Auswärtsprobleme

Allerdings wird Cottbus dafür eine Menge Glück brauchen. Denn die Lausitzer haben auswärts große Probleme. Nur ein Mal durften sie in dieser Saison in einem fremden Stadion jubeln. Und das ist auch schon eine Weile her. Anfang August gab es ein 2:0 bei Wehen-Wiesbaden. Das weiß auch Lauterns-Trainer Michael Frontzeck: "Ich will keinen Gegner aufbauen. Wir wissen, dass wir immer eine gute Leistung bringen müssen, um zu gewinnen. Man hat in dieser Liga immer wieder gesehen, wie es laufen kann. Da musst du alles auf den Platz bringen, um drei Punkte zu behalten."

Mit Rangelov und Scheidhauer, ohne Mamba

Nach dem 2:1-Heimerfolg über Carl Zeiss Jena spürt Wollitz aber wieder wachsendes Selbstvertrauen, was auch eng mit der Rückkehr von Dimitar Rangelov verbunden ist. Der Bulgare, der im Herbst seiner Karriere ein drittes Mal nach Cottbus zurückgekehrt ist, traf gegen Jena zum vorentscheidenden 2:0. "Er hat einen tollen Einstand gehabt, aber er weiß auch, dass wir keine One-Man-Show sind." Vor allem die gestiegene Laufbereitschaft sieht Wollitz als einen der Gründe für den Heimerfolg über die Thüringer. "Die Mannschaft ist zusammen fast 120 Kilometer gelaufen. So wie am Anfang der Saison, als wir gegen Rostock und Wehen gewonnen haben." Weil aber Rangelov den perfekten Einstand hatte, wird er auch am Freitag an der Seite von Kevin Scheidhauer stürmen. Der in der vergangenen Saison noch gefeierte Torjäger Streli Mamba muss damit wieder zunächst auf der Auswechselbank sitzen.

Maximilian Zimmer fällt drei Wochen aus

Gar nicht erst mitfahren wird Maximilian Zimmer. Über mehrere Tage quälte sich der Mittelfeldspieler durchs Training oder setzte komplett aus. Nach einer MRT-Untersuchung ist klar: Das Innenband im Knie ist angerissen. Damit wird Zimmer etwa drei Wochen ausfallen. Nicht ganz so heftig hat es Marcelo de Freitas erwischt. Er zog sich eine schmerzhafte Kniereizung zu. Die Fahrt nach Kaiserslautern tritt er trotzdem an. Ob er spielen kann, entscheidet sich am Freitagmittag. Sendung: Inforadio, 31.10.2018, 18.45 Uhr