Energie Cottbus hatte in der Dritten Liga einen guten Start erwischt, doch zuletzt fiel der Aufsteiger auf einen Abstiegsplatz zurück - und Präsident Michael Wahlich kündigte seinen Rückzug an. Keine guten Vorzeichen für das Spiel gegen Zwickau. Von Andreas Friebel

Sieben Spiele in Folge hat Cottbus in der dritten Liga nicht mehr gewonnen. Die vergangenen vier Partien gab es noch nicht einmal ein eigenes Tor. Die Lausitzer stecken in einer Krise. Oder, wie es Trainer Claus-Dieter Wollitz am Donnerstag auf der wöchentlichen Pressekonferenz formulierte: "Wir werden jetzt auf eine harte Probe gestellt. Nach einer zuletzt erfolgreichen Phase, wird sich nun zeigen, ob der Erfolg der letzten zweieinhalb Jahre nur oberflächlich war. Wir müssen jetzt kritisch, aber auch ehrlich zueinander sein."

Der rbb überträgt die Partie am Samstag ab 13.55 Uhr live und in voller Länge.