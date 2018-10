Energie Cottbus hat in der 3. Liga einen wichtigen Sieg gefeiert. Gegen Jena gewannen die Lausitzer mit 2:1 - Rückkehrer Dimitar Rangelov erzielte den Siegtreffer und feierte ein perfektes Comeback.

In der 3. Liga ist Energie Cottbus gegen den FC Carl Zeiss Jena ein wichtiger Sieg gelungen. Die Mannschaft von Trainer Claus-Dieter Wollitz gewann am Samstagnachmittag mit 2:1 und konnte dadurch vorerst die Abstiegsplätze verlassen.

Gemeint ist Dimitar Rangelov. Zwei Mal trug er bereits das Trikot der Lausitzer, spielte in der ersten und zweiten Liga - und kehrte jetzt ein drittes Mal in seine alte Heimat zurück. Als erfahrener und reifer Spieler sollte er die jungen Teamkameraden unterstützen - viel Verantwortung, die auf seinen Schultern lastete.

Als einen Spieler mit "guter Mentalität" und "fantastischer Körpersprache" hatte Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz seinen "Neuzugang" vor dem Spiel gegen den FC Carl Zeiss Jena bezeichnet. Er gerät oft ins Schwärmen, wenn er über den in Bulgarien geborenen Stürmer spricht.

Doch damit kennt Rangelov sich aus. Rückblick: 26. April 2008 - Energie im Abstiegskampf der Bundesliga. Gegen Rostock stand es 1:1, als der Stürmer eingewechselt wurde. In der 90. Minute erzielte er den Siegtreffer, am Ende hielt Energie die Klasse.

Inzwischen ist Rangelov 38 Jahre alt - doch torgefährlich ist er nach wie vor. Das bewies er gegen Jena gleich in der ersten Minute, als er aus halblinker Position die erste Chance des Spiels kreierte. Erst am Donnerstag hatte er die Spielberechtigung für die 3. Liga erhalten und wurde von Wollitz gleich in die Startelf beordert. Eine Entscheidung, die vor allem bei den Fans gut ankam.

"Die Leute haben das noch nicht vergessen", sagt der Bulgare mit Blick auf seine Vergangenheit in der Lausitz und ergänzt: "Das ist ganz wichtig für mich. Dass sie mich so gefeiert haben, macht mich überglücklich."