Fußballspiel gegen Rassismus in Cottbus geplant

Unter dem Motto "Cottbus ist bunt" wird in der Lausitz am 10. November ein Fußballspiel gegen Rassismus und Gewalt ausgetragen. Das teilte Drittligist Energie Cottbus am Dienstag mit. Vor dem Liga-Spiel gegen die Sportfreunde Lotte sollen Studierende der Brandenburgischen Technischen Universität (BTU) unter anderem aus Nigeria, Syrien und Tunesien gegen eine Fanauswahl des FC Energie Cottbus spielen.