Claus-Dieter Wollitz bleibt dabei: "Für Siege muss man sich nicht entschuldigen." Diesen Spruchkarten-tauglichen Satz hatte der Trainer von Fußball-Drittligist Energie Cottbus bereits am Samstag, im Anschluss an den ebenso umkämpften, wie lang ersehnten Sieg seiner Mannschaft gegen Zwickau (2:1), zum Besten gegeben.

Das wäre in der Tat wichtig, denn Phasen wie in den letzten sieben Spielen werden möglicherweise noch öfter auf die recht unerfahrene Mannschaft zukommen. Energie zahlt immer noch Lehrgeld in der neuen Liga: "Wir müssen unfassbar viel investieren, um Torchancen zu erspielen und dann machen wir drei Kopfballverlängerungen für den Gegner und kriegen Tore - das frisst dich auf", beschreibt Wollitz die vergangenen Wochen.

Das alles sind aber auch Attribute, die man seinem eigenen Team nicht absprechen kann und deswegen will Wollitz den "Heim-Nimbus" - Energie ist in dieser Saison zu Hause immer noch ungeschlagen - "mit Power" erhalten.

"Da wird eine richtige Wucht auf uns zukommen", sagt Claus-Dieter Wollitz trotzdem respektvoll und meint vor allem die mentale Stärke der Gäste: "Von den Einzelspielern sind sie nicht so gut aufgestellt wie im letzten Jahr, aber von der Mannschaft her besser, von der Organisation, der Emotion, der Leidenschaft und dem Zusammenhalt."

Da wird er es sicher gerne sehen, dass sein Kapitän Mark Stein nach abgesessener Gelb-Sperre wieder in der Startelf stehen kann. Verzichten muss Wollitz weiterhin auf Kevin Scheidhauer, Tim Kruse und Jonas Zickert. Während Scheidhauer und Kruse zwar im Training Fortschritte machen und bald wieder eine Alternative sein könnten, muss Zickert am Mittwoch erneut am Knie untersucht werden.

Streli Mamba - gegen Zwickau noch Siegtorschütze per Sitz-Dreh-Schuß - setzte am Montag mit dem Training aus, soll aber gegen Halle spielen können. Bis dahin hat er dann (zumindest auf dem Papier) vielleicht auch schon einen neuen Sturmpartner. Denn am Dienstag wollen sich Energie Cottbus und Dimitar Rangelov entscheiden, ob der 35-jährige Bulgare auch formell zum dritten Mal (nach 2007-2009 und 2011-2012) für die Lausitzer aufläuft.

Rangelov trainiert seit Wochen mit, nun ist Wollitz mit seiner Fitness zufrieden und hat ihm ein Angebot gemacht. "Ich will jetzt nicht sagen, er könnte der Pizarro der Lausitz werden", dämpfte Wollitz die romantischen Erwartungen an das Comeback von Rangelov, aber man merkte ihm schon an, wie gerne er den Stürmer wieder in seiner Mannschaft hätte. Es hängt nun davon ab, ob Rangelov und das Präsidium dem von Wollitz vorgeschlagenen Deal zustimmen.