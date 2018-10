Die Eisbären haben in der Deutschen Eishockey Liga den dritten Sieg in Serie gefeiert. Am Freitagabend gewannen sie bei den Krefeld Pinguinen mit 3:1 (1:1, 1:0, 1:0). Louis-Marc Aubry, Brendan Ranford und Sean Backman erzielten die Treffer für die Berliner.

Nachdem die Eisbären am vergangenen Mittwoch das erste Spiel in der Champions Hockey League gewinnen konnten, hält auch die Serie von nun drei gewonnenen Spielen in Folge in der DEL weiter an. In Krefeld konnte die Mannschaft sich gegen die Krefeld Pinguine durchsetzen.

Die Eisbären starteten gut ins Spiel. Sie störten den Gegner früh und versuchten von Beginn an Chancen zu kreieren. Doch auch die Pinguine spielten schnell nach vorne, so dass sich ein munteres Spiel entwickelte. Nach fünf Minuten befanden sich die Eisbären dann zum ersten Mal in Unterzahl und Krefeld kam zur ersten Chance des Spiels: Jacob Berglund ließ diese nicht liegen und verwandelte eiskalt. Die Pinguine agierten in dieser Szene - wie schon die gesamte Saison - sehr effektiv.