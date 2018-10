Die Eisbären haben ihr Auswärtsspiel in Bremerhaven gewonnen. Am Freitagabend besiegten die Berliner den direkten Konkurrenten mit 3:2 (0:1, 1:0, 2:1). Für die Eisbären war es saisonübergreifend der siebte Sieg in Folge gegen die Mannschaft aus Bremerhaven. Die letzte Niederlage setzte es im Januar 2017.