Eishockey | DEL - Wild Wings lassen Eisbären beinahe verhungern

05.10.18 | 22:39 Uhr

Eishockey ohne Tore - das ist eigentlich nicht der Sinn der Sache, doch Schwenningen und die Eisbären haben am Freitagabend vorgemacht, wie es geht. Drei torlose Drittel muss man erstmal schaffen, und erst das Penaltyschießen brachte die Entscheidung.

Bei den Eisbären läuft es einfach nicht rund. Beim Tabellenletzten, den Schwenninger Wild Wings, schaffte es der Deutsche Vizemeister am Freitagabend, über 60 lange Minuten kein einziges Tor zu erzielen. Die Eisbären wurden druckvoll in Schwenningen begrüßt. Die Gastgeber versuchten direkt von Beginn an den Gegner früh zu stören und spielten zielstrebig auf das Tor der Berliner. Nach der ersten Sturmphase konnten sich die Eisbären dann allerdings aklimatisieren und selbst einige Chancen erspielen. Die Vorteile Schwenningens zu Beginn des ersten Drittels konnten die Eisbären durch die Überlegenheit im zweiten Drittelabschnitt ausgleichen und so war das O:O zur Pause ein gerechtes Zwischenergebnis.

Torhüter stehen im Mittelpunkt

Im zweiten Drittel kamen die Eisbären besser aus der Pause. Wie die Schwenninger im ersten Drittel versuchten nun die Berliner früh zu stören und Druck aufzubauen - mit Erfolg. Chance um Chance spielten sich die Berliner heraus, kamen aber nicht zum Torerfolg. Die Chancenverwertung der Eisbären war heute nicht gut genug. Am Ende des Spiels waren es 28 Torschüsse, die alle von Wild Wings-Keeper Dustin Strahlheimer pariert werden konnten. Auch sein gegenüber Kevin Poulin, der nach überstandener Augenentzündung ins Tor der Eisbären zurückgekehrt war, hielt ein ums andere Mal gut und die Eisbären so im Spiel. Die 3.400 Zuschauer in der Schwenninger Helios-Arena sahen ein attraktives Spiel mit guten Chancen auf beiden Seiten, das aber auch im zweiten Drittel ohne Tor auskommen musste.



Sieg im Penaltyschießen

Ähnlich verlief auch das letzte Drittel. Beide Teams versuchten weiter den Sieg zu erzwingen wurden aber immer wieder durch die beiden starken Goalies gestoppt. Somit ging es in die Verlängerung. Beim drei gegen drei über fünf Minuten kam es ebenfalls nicht zur Entscheidung. So musste im Penaltyschießen einen Sieger ermittelt werden. Es kam also zum letzten Showdown zwischen Eisbären-Keeper Kevin Poulin und dem Schwenninger Schlussmann Dustin Strahlmeier. Poulin konnte alle drei Versuche der Wild Wings vereiteln und so brachte der einzige Treffer des Tages von Florian Kettemer den späten Sieg für die Berliner.

Eisbären-Trainer Clément Jodoin bleibt noch viel Arbeit, um seine Mannschaft wieder auf Kurs zu bringen. Vorerst liegt der Vizemeister mit mit zehn Punkten aus acht Spielen nur auf dem zehnten DEL-Platz. Am kommenden Sonntag (16:30 Uhr) treffen die Berliner dann zuhause auf die Adler Mannheim.

