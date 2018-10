Das Spiel zwischen den Berliner Eisbären und der Düsseldorfer EG startete am Dienstag mit hohem Tempo und Chancen auf beiden Seiten. Die Eisbären zeigten keine Angst vor dem Tabellenführer aus dem Rheinland. So war es Jason Jaspers, der bereits nach vier Minuten per Rebound zur Führung einnetzte. Er schickte Düsseldorf-Torwart Pettersson Wentzel in die falsche Ecke und sorgte für das verdiente 1:0.

Anschließend baute Düsseldorf mehr Druck auf und kam zu einigen Chancen. In der achten Minute konnten die Eisbären den Puk nur knapp vor der Linie abfangen. Zum Ende des ersten Drittels konnten sich die Berliner wieder befreien und gingen in Führung liegend in die Kabine.