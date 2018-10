"Wenn du mit deinen Augen immer den Puck fokusierst und das Spiel liest, hast du die besten Chancen, den Puck zu fangen." Was so einfach klingt, ist harte und schweißtreibende Arbeit über mindestens 60 Minuten.

Seine Erfahrung hat Poulin unter anderem in der NHL gesammelt. 50 Spiele absolvierte er zwischen 2010 und 2015 für die New York Islanders. Zwischendurch spielte er auch immer wieder für deren Farmteam, der zweiten Mannschaft, in der die Talente auf ihren Durchbruch warten. Eine Knie-Verletzung hat ihm vermutlich den dauerhaften Sprung in die beste Liga der Welt verwehrt.

Doch der 28-Jährige blickt nicht zurück, er will jetzt in Berlin mit den Eisbären erfolgreich sein. Was zeichnet den Torhüter besonders aus? "Ich denke, er ist einer der wenigen Torhüter, die X-Beine haben. Beim Runtergehen ist er schnell unten", sagt Team-Kollege Busch. Der Torhüter strahle Ruhe aus und erwecke den Eindruck, alles unter Kontrolle zu haben. Zudem sei Poulin aktiver Teil des Spiels und klebe nicht am Tor, findet sein Busch. "Ich mag Torhüter, die nicht nur auf den Arsch fallen und die Zwei-Meter-Ausrüstung arbeiten lassen." Poulin sei jemand, mit dem man Spaß haben könne, so der gebürtige Bayer: "Er macht mal ne Gaudi während des Spiels wie wir Spieler auch."