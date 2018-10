Nach zuletzt eher mäßigen Leistungen haben die Eisbären in der Liga erstmals klar gewonnen: Mit 4:1 siegten die Berliner gegen die in der Liga deutlich besser platzierten Adler Mannheim. Bester Eisbär war Goalie Kevin Poulin, der einen sensationellen Abend hatte.

Die Eisbären Berlin haben auch ihr zweites Spiel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) an diesem Wochenende gewonnen. Am Sonntag siegten die Berliner in der Arena am Ostbahnhof gegen die Adler Mannheim mit 4:1 (0:0, 2:0, 2:1). Die Gäste dominierten lange das Spiel, dank ihres wiederum starken Torhüters Kevin Poulin und der Treffer von James Sheppard, Micki DuPont, Jamie MacQueen und Brendan Ranford konnten die Eisbären am Ende aber einen klaren Erfolg feiern.



Das Spiel begann schwungvoll und mit viel Tempo. Beiden Teams blieben kaum Unterbrechungen, um durchzuatmen. Es war den Eisbären anzumerken, dass sie durch Schnelligkeit und Aggressivität besser auftreten wollten als zuletzt. So waren die ersten Minuten der Begegnung ausgeglichen.

Dann aber wurde Mannheim stärker und spielte sich die besseren Chancen heraus. Nach gefährlichem Fehlpass von Danny Richmond in der 16. Minute stand Luke Adam plötzlich frei vor Eisbären-Torwart Kevin Poulin. Der Kanadier bestätigte den positiven Eindruck aus den letzten Spielen und parierte den Schuss stark. Auch zwei Minuten später war es Poulin, der in höchster Not gegen David Wolf rettete. Die Adler Mannheim waren zum Ende des ersten Drittels besser und das 0:0 zur Pause war für die Eisbären glücklich.