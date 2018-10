Die Berliner Paarläufer Minerva-Fabienne Hase und Nolan Seegert konnten mit Platz fünf bei ihrem Grand-Prix-Debüt einen Achtungserfolg erzielen. Beim Skate America in Everett lagen die deutschen Vize-Meister nach dem Kurzprogramm sogar überraschend auf Rang drei, den sie aber nach einigen Fehlern in der Kür nicht halten konnten. "Es lief in der Kür nicht wie gewünscht, aber es war kein totaler Reinfall. Platz fünf ist für uns ein großer Erfolg", sagte Hase.



Das zweite Berliner Paar, die Olympiateilnehmer Annika Hocke und Ruben Blommaert, belegte den siebten Rang. Der Trainingsrückstand nach Blommaerts Fuß- und Wadenverletzung machte sich noch bemerkbar. Den ersten Platz sicherten sich die Europameister Jewgenija Tarasowa und Wladimir Morosow aus Russland.

Paarlauf-Olympiasiegerin Aljona Savchenko sollte eigentlich als Trainerin des US-Paares Alexa Scimeca Knierim und Chris Knierim nach Everett kommen, doch kurz zuvor hatte sie die Zusammenarbeit mit den Amerikanern beendet.