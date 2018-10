Im Spitzenspiel der Frauen-Bundesliga haben sich Turbine Potsdam und der FC Bayern München am Sonntagnachmittag 1:1 getrennt. Die Turbinen erwischten einen Traumstart - kassierten nach einem vergebenen Elfmeter aber den Ausgleich und konnten am Ende mit einem Punkt zufrieden sein.

Schon in der 3. Minute konnten die Turbine-Fans im Potsdamer Karl-Liebknecht-Stadion jubeln: Über Anna Gasper und Lara Prasnikar kam der Ball zu Rieke Dieckmann, die zur Führung einschob. Ereignisreich ging es weiter, denn nach einem Foul an Kapitänin Svenja Huth (7. Minute) gab es Elfmeter. Felicitas Rauch trat an - und traf den rechten Pfosten. Eine vergebene Chance, die die Potsdamerinnen kurze Zeit später doppelt bereuen sollten.