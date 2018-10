Die Füchse Berlin haben beim Super Globe, der inoffiziellen Handball Klub-Weltmeisterschaft, das Finale erreicht. In der fast leeren Halle in Doha, Katar konnte sich die erschöpft wirkende Füchse-Mannschaft nach 60 Minuten gegen Al Sadd aus Katar durchsetzen.

Dann verloren die Berliner allerdings komplett den Faden. Viele Angriffe wurden zu überhastet gespielt und gute Chancen so liegen gelassen. Die enorme Belastung der letzten Tage war den Füchsen in der zweiten Hälfte des ersten Abschnitts deutlich anzumerken. Angriffe wurden zu unkonzentriert gespielt, Torchancen zu selten verwandelt. So ging es mit einer knappen Führung von 11:9 in die Halbzeit.

Die komfortable Führung, die zu Spielbeginn erarbeitet wurde, konnte im zweiten Abschnitt des ersten Durchgangs nicht gehalten werden. "Wir haben zu früh einen Gang zurückgeschaltet. Dann ist es schwer den Motor wieder hochzufahren", begründete Bob Hanning das Einbrechen der Mannschaft.