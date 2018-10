1:3-Niederlage in Köln

Energie Cottbus hat einen weiteren Rückschlag hinnehmen müssen: Die Lausitzer unterlagen Fortuna Köln mit 1:3 und kassierten in der Schlussphase auch noch eine Rote Karte. In der Tabelle stürzt der FCE vorerst auf den vorletzten Platz ab.

Energie Cottbus hat am 12. Spieltag der 3. Liga eine 1:3-Auswärtsniederlage bei Fortuna Köln hinnehmen müssen. Moritz Hartmann brachte die Hausherren schon nach sechs Minuten in Führung, zehn Minuten später erhöhte Bone Uaferro auf 2:0. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Pause.

Im zweiten Durchgang keimte bei den Cottbusern noch einmal Hoffnung auf, nachdem Kevin Weidlich (57.) für den Anschlusstreffer sorgte. Doch Robin Scheu machte in der 77. Minute mit dem 3:1 endgültig den Deckel auf die Partie. Darüber hinaus sah Cottbus-Verteidiger Andrej Startsev wegen eines groben Fouls (77.) noch die Rote Karte - eine diskutable Entschiedung des Schiedsrichter-Gespanns. In der Tabelle rutschen die Lausitzer nach der Niederlage auf den vorletzten Platz ab.

