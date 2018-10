Hertha BSC will nach Informationen des Wirtschaftsmagazins "Capital" 40 Millionen Euro am Kapitalmarkt einsammeln - und so frisches Geld in seine Kassen spülen. Das berichtet "Capital" am Freitag und verweist auf Informationen aus Finanzkreisen.

Demnach sollen vor allem institutionelle Investoren angelockt werden und die Laufzeit fünf Jahre betragen. Es wäre laut dem Bericht eines der größten Anleihevolumen eines Bundesliga-Klubs.