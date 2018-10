Energie Cottbus ist einen Schritt weiter auf dem Weg zur Titelverteidigung im Landespokal Brandenburg. Dem Drittligisten gelang im Achtelfinale beim Regionalligisten FSV Union Fürstenwalde in der 76. Minute der 1:0-Siegtreffer: der eingewechselte Felix Geisler traf. "Das hat das Spiel in die richtigen Bahnen gelenkt. Es kam zum richtigen Zeitpunkt. Danach konnten wir unsere Verteidigungsstrategie gut durchziehen", sagte der Torschütze.

Insgesamt war es eine ausgeglichene Partie mit Chancen auf beiden Seiten gewesen, in dem der Underdog aus der Regionalliga mit viel Aufwand und Engagement auftrat. Das Selbstbewusstsein aus vier Liga-Siegen in Folge und dem überraschenden Sieg in der zweiten Runde des Landespokal in Babelsberg war zu spüren. Cottbus - als Drittligist klarer Favorit - tat sich schwer.

Die Unzufriedenheit habe er in der Pause angesprochen, sagte Coach Claus-Dieter Wollitz: "Wir mussten die Schlagzahl verändern - und auch die ganze Art, Fußball zu spielen. Und ich fand zumindest, dass es in der zweiten Halbzeit besser wurde. Wenn es auch sicherlich noch nicht optimal war."

Bei Fürstenwalde war die Enttäuschung über das Ergebnis groß: "Wir waren heute spielerisch besser. Das Quäntchen Glück hat dann für Cottbus entschieden", sagte Nils Stettin, Mittelstürmer bei Union. Cottbus bleibt nun der heiße Favorit auf den Titel, denn außer dem FSV Optik Rathenow ist kein weiterer Verein der Regionalliga im Landespokal übrig geblieben. Alle weiteren Vertreter sind aus unterklassigeren Ligen.