Aus dem vierten Sieg im vierten Heimspiel ist nichts geworden: Gegen den SC Freiburg musste sich Hertha am Sonntag mit einem 1:1 begnügen - trotz spielerischer Überlegenheit. In der Schlussphase gab es noch einmal große Aufregung.

Am Ende gellten lautstarke Pfiffe durch das Olympiastadion - mit der Leistung der Hertha hatte das aber nichts zu tun. Die Berliner hatten zwar beim 1:1 gegen den SC Freiburg den vierten Heimsieg in Serie verpasst, spielerisch gegen den ungeliebten Gegner Freiburg aber keinesfalls enttäuscht. Es war vielmehr Schiedsrichter Benjamin Cortus, der den Unmut weiter Teile der 53.000 Zuschauer auf sich zog. Der Grund: die 88. Spielminute.

Da hatte Cortus zunächst auf Elfmeter für die Hausherren entschieden - seine erste Sicht der Dinge: Foul des Freiburgers Manuel Gulde an Trainersohn Palko Dardai. Doch es folgte das schnelle Signal aus dem Videokeller in Köln und dann der Weg raus an den Bildschirm. Schlussendlich nahm der 36-Jährige die Entscheidung zurück. Und damit die große Chance der Hertha, doch noch den Siegtreffer zu erzielen - und auf Rang zwei der Tabelle vorzurücken.