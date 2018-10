Bild: dpa/Armin Weigel

2:1 beim FC Ingolstadt - Union Berlin holt ersten Auswärtssieg der Saison

01.10.18 | 23:41 Uhr

Der 1. FC Union bleibt in dieser Zweitliga-Saison weiterhin ungeschlagen. Dank einer starken Mannschaftsleistung feiern die Köpenicker den ersten Auswärtserfolg dieser Spielzeit. Zwei Tore fallen in Ingolstadt vom Elfmeterpunkt. Von Dennis Wiese

Der 1. FC Union Berlin ist ein bisschen wie Borussia Dortmund. Genau wie die Westfalen in der 1. Fußball-Bundesliga haben auch die Köpenicker noch kein Spiel dieser jungen Saison verloren – Union spielte bislang acht Partien, der BVB kann sechs Spiele ohne Niederlage für sich verbuchen. Am Montagabend gelang den Berlinern beim FC Ingolstadt der erste Auswärtssieg der Saison.



Union von Beginn an spielbestimmend

Rund 500 Union-Fans hatten die Reise nach Oberbayern auf sich genommen. Was die Anhänger zu sehen bekommen, gleicht zunächst einem Trainingsspiel: Union stürmt munter drauf los, Ingolstadt bringt kaum etwas zustande; 10:0 Torschüsse nach 20 Minuten. Der Kopfball von Abwehrspieler Manuel Friedrich (11.) und der Distanzschuss von Ken Reichel, der neu in die Partie gekommen war, (20.) bringen Union einem Führungstreffer am nächsten. Trotz guter Chancen müssen sich die Gäste bis kurz vor der Pause gedulden. Schiedsrichter Bastian Dankert pfeift zum Elfmeter, weil Ingolstadts Dario Lezcano zu ungestüm zupackt und weil sich Unions aufgerückter Abwehrspieler Florian Hübner dankend fallenlässt. Sebastian Andersson bringt die Eisernen in Führung (43.). Der Elfmeter war zwar schlecht, weil schwach und mittig geschossen, zum überfälligen 0:1 reicht es dennoch.

Hausherren nach der Pause etwas besser

Erst vor einer Woche wurde der frühere Werder-Trainer Alexander Nouri zum FC Ingolstadt geholt, um den Absturz des Vereins aufzuhalten. Doch der ehemalige Bundesligist zeigt auch im zweiten Durchgang zu viele Schwächen. Zwar werden die Hausherren in der Folge aktiver, wirkliche Chancen aber gibt es keine. Eine Co-Produktion von Unions Andersson und Akaki Gogia (58.) führt auf der anderen Seite beinahe zum 0:2. Das fällt dann eine Viertelstunde später. Der schnelle, wendige Marcel Hartel erkämpft den Ball auf Höhe der Mittellinie, dribbelt schnell in Richtung Tor undpasst zu Gogia. Ingolstadts Abwehr kann den dritten Saisontreffer des Offensivspielers nicht verhindern.

Ingolstadts Anschlusstreffer bringt keine Gefahr

Ärgerlich ist der zweite Elfmeterpfiff des Abends: Union-Kapitän Christopher Trimmel tritt dem eingewechselten Thorsten Röcher unabsichtlich aber klar auf den Fuß, vom Punkt kann der frühere Babelsberger Stefan Kutschke auf 1:2 (80.) verkürzen, Union bringt den ersten Auswärtssieg der Saison aber ungefährdet über die Zeit. Innerhalb von zehn Tagen holen die Eisernen sieben Punkte. "Das ist das Ergebnis harter Arbeit. Vom ersten Tag in der Vorbereitung bis heute. Jeder gewonnene Punkt bringt uns zudem Sicherheit und Vertrauen", sagte Stürmer Sebastian Polter nach dem Spiel bei Bezahlsender Sky. Union steht nach acht Spielen auf dem zweiten Tabellenplatz. "Wir schauen nicht auf die Tabelle. Wir wollen in jedem Spiel abrufen, was der Trainer von uns verlangt. Die Tabelle interessiert uns erst am Ende der Saison", so Torschütze Gogia nach dem Spiel. Am Sonntag (7.10., 13.30 Uhr) empfängt Union den 1. FC Heidenheim. Vielleicht bleiben die Köpenicker auch danach noch ein bisschen wie Borussia Dortmund.

Und am 31. Oktober treffen die bislang Unbesiegten im DFB-Pokal aufeinander. Tritt Union weiterhin so überzeigend auf wie am Montagabend in Ingolstadt, könnte die Erfolgsserie auch bis zum Spiel in Dortmund anhalten.

Sendung: rbb24, 01.10.2018, 21.45 Uhr