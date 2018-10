Herthas Linksverteidiger Marvin Plattenhardt steht nicht in den Kader der deutschen Fußballnationalmannschaft für die Nations-League-Spiele gegen die Niederlande in Amsterdam (13. Oktober) und bei Weltmeister Frankreich in Paris (16. Oktober). Bundestrainer Joachim Löw holte stattdessen den Kölner Linksverteidiger Jonas Hector zurück in das 23 Mann starke Aufgebot.

Die letzte Nominierungsrunde hatte Plattenhardt noch wegen einer Verletzung verpasst. Beim großen Heim-Triumph seiner Berliner Hertha über den FC Bayern München (2:0) am vergangenen Wochenende hatte Hertha-Coach Pal Dardai Maximilian Mittelstädt den Vorzug gegeben. Plattenhardt musste 90 Minuten auf der Bank Platz nehmen und verpasste somit die Chance, bei Bundestrainer Löw nochmals vorzuspielen. Der Weltmeister-Trainer saß auf der Ehrentribüne des Olympiastadions und sah stattdessen den jungen Mittelstädt Arjen Robben aus dem Spiel nehmen.