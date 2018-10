Fabian Holthaus schließt sich Energie Cottbus an

Linksverteidiger Fabian Holthaus hat bei Energie Cottbus einen Vertrag bis Sommer 2019 unterschrieben. Holthaus war zuletzt für den FC Hansa Rostock aktiv. Sein Vertrag wurde im vergangenen Sommer nicht verlängert, weshalb Cottbus den 23-jährigen während der laufenden Saison unter Vertrag nehmen konnte.

Bislang kann Holthaus elf Zweitliga- und 71 Drittligaeinsätze vorweisen. Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz erhofft sich im Abstiegskampf eine weitere Verstärkung durch den Linksfuß: "Fabian hat in den zurückliegenden zwei Jahren in Rostock fast alle Spiele bestritten und war eine feste Größe auf der Linksverteidigerposition. Wir haben ihn im Probetraining genau beobachtet, um sicher zu gehen, ob er für unsere linke Außenbahn eine Alternative sein kann. Auf dieser Position fehlte uns jegliche Option, die wir nun in Fabian Holthaus gefunden haben", begründete Wollitz die Entscheidung.