Bild: imago/Contrast

Bruno Akrapovic mag zwar so manchen Friseur in eine Sinnkrise gestürzt haben, als Abräumer im Mittelfeld wurde der Bosnier aber allseits geschätzt. Sein Markenzeichen: Bei all seinen Stationen in Deutschland trug er die Rückennummer 8. Der Grund: Am 8.8.88 reiste er aus Jugoslawien in die Bundesrepublik ein.