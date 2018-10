Abbas Berjawi schneidet Platte und Co. die Haare

Marvin Plattenhardt tut es, Maximilian Mittelstädt, Jonathan Klinsmann und auch Lukas Klünter. Die Hertha-Profis vertrauen in Sachen Haarstyling einem Mann: Abbas Berjawi. Der aus dem Libanon stammende Friseur verpasst den Kickern regelmäßig eine neue Frisur.

Inzwischen sitzt die junge Generation der Alten Dame auf dem Frisierstuhl. "Ich bin schon hier, seitdem ich 2014 nach Berlin gekommen bin. Ich bin natürlich sehr zufrieden", sagt Marvin Plattenhardt. "Er weiß zu Hundert Prozent, was er mit dem Rasierer und mit der Schere anfängt. Er arbeitet sorgfältig und sehr sauber - deshalb komme ich hierher."

"Es hat damals in der Wolterstraße angefangen, dadurch, dass Änis Ben-Hatira und Kevin Boateng auch im Wedding aufgewachsen sind. Später hat einer den anderen mitgebracht und man macht sich einen Namen", erinnert sich der 46-Jährige an die ersten Kontakte zu den Hertha-Profis.

Seine Leidenschaft für den Friseurberuf entwickelte Abbas schon früh. Der Sohn einer Schneiderin und eines Stoffdesigners ist mit Mode aufgewachsen. Die Haarschnitte und das Styling der Models haben ihn fasziniert. Auf die Frage, was er am meisten an seinem Beruf liebt, hat er eine klare Antwort: alles! "Ich mag es, Menschen zu stylen", sagt Berjawi. "Ich achte auch selber darauf, wie Menschen angezogen sind. Es hat mich schon immer interessiert, dass ich die Menschen hübscher und schöner mache."

Gut wollen auch die Hertha-Profis aussehen, wenn sie in der Bundesliga auf dem Platz stehen. Deshalb führt der Gang raus auf den Rasen immer am Spiegel vorbei. "Da steht eine Haarspraydose vor dem Spiegel. Die meisten machen sich nochmal die Haare", verrät Maximilian Mittelstädt.