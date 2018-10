Der Drittliga-Alltag der Cottbuser ist momentan kein leichter. Platz 14 - das heißt Abstiegskampf. Nun steht in der Länderspielpause das Achtelfinale des Landespokals an. Der Gegner: Union Fürstenwalde. Es soll ein Mutmacher werden. Von Johannes Mohren

Fürstenwalde ist obenauf. Nach einem Katastrophen-Start mit nur einem Punkt aus acht Spielen gab es für die Unioner zuletzt vier Siege in Folge. Und im Landespokal läuft es ebenfalls rund: In Runde zwei gelang der überraschende - aber verdiente - Auswärtssieg in Babelsberg. Cottbus hingegen legte in Liga drei furios los, fand sich an der Tabellenspitze wieder - und stürzte in den vergangenen Wochen Platz um Platz ab.

Der Pokal könnte da für Energie zum Mutmacher werden. Mission: Selbstvertrauen tanken. "Der Landespokal ist uns sehr wichtig. Man hat in den vergangenen beiden Jahren auch gesehen, dass wir alles daran gesetzt haben, ihn zu gewinnen", sagt Mittelfeldspieler Kevin Weidlich. Und schiebt nach: "Das wollen wir dieses Jahr fortführen." Dass das nicht einfach wird, weiß der Siegtorschütze aus dem Finale in Babelsberg. Fürstenwalde, das sei eine Mannschaft, die nichts zu verlieren habe. Und dann folgt eine Pokal-Weisheit: "Solche Spiele sind für mich immer 50:50", so Weidlich.